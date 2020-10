Técnico do Ajax diz que esperava contratar um jogador ‘top’

Nas últimas janelas de transferências, o Ajax foi um alvo constante dos gigantes do continente europeu. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech e Donny van de Beek foram algumas das promessas que deixaram o clube holandês. Para repôr as saídas, o maior campeão nacional até se reforçou, mas o nome de mais brilho foi o brasileiro Antony, ex-São Paulo.

A atuação do Ajax no mercado parece não ter agradado Erik ten Hag. O treinador da equipe, em entrevista ao Voetbalzone, da Holanda, revelou certa frustração pela falta de um reforço de peso. O retorno do uruguaio Luís Suárez chegou a ser cogitado, porém, sem sucesso.

– O que não deu certo, e realmente esperávamos, foi contratar um atacante de primeira linha. Fomos muito seletivos porque queríamos um jogador de ponta. Infelizmente, não era possível e não era acessível. Já temos alguns bons jogadores no ataque; portanto, queríamos apenas alguém melhor – disse ten Hag.

Apesar da perda de três titulares nesta janela (Hakim Ziyech, para o Chelsea, Sergiño Dest, para o Barcelona, e Donny van de Beek, para o Manchester United), o Ajax segue como o elenco mais valioso da Holanda e com dois atletas muito cobiçados por mercados maiores: o goleiro Andre Onana e o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico.

Erik ten Hag comentou sobre a expectativa na dupla promissora do Ajax para a temporada.

– Estamos felizes com isso. São dois jogadores que estão prontos para a próxima temporada – finalizou o técnico do Ajax.

Além do brasileiro Antony, o Ajax se reforçou com os meias Davy Klaassen e Mohamed Kudus, o lateral-direito Sean Klaiber e o goleiro Maarten Stekelenburg.