Técnico do Arsenal conta sobre chegada de Thomas Partey

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, revelou que ficou preocupado com a possível não contratação do meio-campista Thomas Partey por conta do tempo para o fechamento da janela de transferências. No final, o espanhol ficou muito satisfeito com a aquisição tão sonhada, elogiou a forma como foi a operação e cutucou o Atlético de Madrid.

– No último minuto é sempre um risco. Muita coisa teve que acontecer ao mesmo tempo e há muita papelada, foi um desafio fazer isso em um dia, mas estou muito feliz. Quando você tem uma cláusula de rescisão no contrato, você assume que essa situação possa acontecer em qualquer momento quando o mercado é aberto.

O volante chegou nesta semana em Londres após defender a seleção de Gana e já se familiarizou com o ambiente. Apesar disso, o comandante não cravou nenhuma data para a estreia do atleta, mas isso pode acontecer neste final de semana contra o Manchester City.

– Ele esteve aqui ontem se familiarizando com o entorno do clube. Hoje ele faz seu primeiro treino. Ele está em forma e com muita vontade de começar a jogar e veremos como se sai nos próximos dias.

Os Gunners enfrentam os Citizens neste sábado pelo Campeonato Inglês em mais um duelo em que Mikel Arteta irá encontrar seu mentor, Pep Guardiola. O Arsenal vive bons momentos desde a chegada do novo treinador, enquanto o Manchester City vive momentos de instabilidade na competição.