Técnico do Barça elogia Ansu Fati e início da equipe no Espanhol

Apesar do grande destaque que Ansu Fati vem ganhando neste início de temporada, o técnico Ronald Koeman afirmou que o jovem ainda pode crescer. Em entrevista à “Barça TV”, o holandês também comentou sobre os seus primeiros passos como comandante blaugrana e disse que está satisfeito com o trabalho feito até o momento.

– Seu rendimento é máximo (em relação a Ansu Fati). Estamos falando de um jogador com apenas 17 anos. E se jogou três partidas nesta idade em um alto nível de futebol, é algo muito bom. Também é um garoto que quer aprender. Treina para aprender e melhorar e estamos aqui para ajudá-lo.

Koeman já tem três jogos à frente da equipe do Barça e conseguiu duas vitórias e um empate no Campeonato Espanhol. O comandante faz um balanço positivo do início de temporada.

– Vi o time muito bem, principalmente contra o Villarreal e Celta. Se observarmos a partida contra o Sevilla, há detalhes que possamos melhorar. Nos treinamentos, pedimos máxima concentração e intensidade para refletirmos nas partidas. Se treina como se joga. A defesa começa com os atacantes.

O técnico valorizou o sistema defensivo da equipe após só tomar um gol em três duelos disputados e acredita em um bom rendimento culé após a paralisação das competições por conta dos compromissos de atletas com suas seleções nas datas Fifa. Nos próximos três confrontos, o Barcelona encara o Getafe, o Ferencváros, pela Liga dos Campeões, e o Real Madrid.