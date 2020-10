Técnico do Los Angeles Chargers banca quarterback novato como titular da equipe

O rookie Justin Herbert será o quarterback titular do Los Angeles Chargers na sequência da temporada, mesmo se o antigo detentor da posição, Tyrod Taylor, seja liberado do departamento médico da equipe. O anúncio foi feito pelo treinador da equipe, Anthony Lynn, na quinta-feira (8). Na próxima segunda-feira (12), os Chargers enfrentam o New Orleans Saints, fora de casa, às 21h15.

– Eu gosto do jeito que ele tem gerenciado o huddle. Gosto do jeito que seus colegas de equipe tem respondido ao seu comando. Ele é um líder do seu próprio jeito. Não é só o braço forte nos jogos. É o pacote completo. É o nosso quarterback titular.

Tyrod Taylor teve que passar por cirurgia após ter um de seus pulmões perfurados por uma injeção de analsgésicos, feita por um médico da equipe. Desde então, Anthony Lynn tem escalado Herbert para comandar o ataque dos Chargers e o desempenho do quarterback tem superado as expectativas, apesar das três derrotas consecutivas.

Justin Herbert foi selecionado na primeira rodada do draft desse ano e suas estatísticas justificam sua titularidade. Desde que começou jogando contra o Kansas City Chiefs, na semana 2 da NFL, Herbert já passou 931 jardas, 5 touchdowns e três interceptações.