Técnico do Marseille fica irritado por perder atacante para o Benfica

André Villas-Boas, técnico do Olympique de Marseille, ficou frustrado com a não contratação de Darwin Núñez e manifestou sua insatisfação para a diretoria do clube, revelou o “L’Equipe”. Apesar de ter contratado Luís Henrique do Botafogo, o treinador português gostaria de ter um novo camisa nove no elenco por não confiar em Benedetto.

As informações revelam que o brasileiro não era uma das prioridades do comandante e que as negociações com o atacante uruguaio que atuava pelo Almería estavam avançadas até a chegada do Benfica. O clube português pagou 24 milhões de euros (R$ 158 milhões) pelo jovem jogador 21 anos.

Irritado com a atuação do Olympique de Marseille no mercado, Villas-Boas também rechaçou a possibilidade da equipe contratar M’Baye Niang, atacante do Rennes. A equipe ocupa a 10ª colocação na tabela do Campeonato Francês após seis rodadas e também participa da Liga dos Campeões.