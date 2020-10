Técnico do Marseille rememora passagem pelo Tottenham com Bale

O técnico André Villas-Boas, atualmente no Olympique Marseille, lembrou sua trajetória no Tottenham e sua importância na carreira de Gareth Bale. Em entrevista ao portal “Copa90”, o português lembrou de uma conversa que teve com o atacante após o galês se mostrar insatisfeito com sua função em campo.

– Gareth não sentia que estava oferecendo todo o seu potencial, veio ao meu escritório um dia e disse: “Chefe, não estou satisfeito, as coisas não estão indo bem”. E eu respondi: “Tudo bem. Posso tentar mudar a formação para um 4-4-2 e você pode jogar livre na parte de cima com Adebayor e posso mover Sigurdsson para a esquerda”. Aí foi quando Bale começa uma série de partidas marcando gols. Sua carreira explodiu a partir desse momento.

No final da temporada 2012/2013, o galês havia marcado 26 gols e dado 15 assistências ao longo de 44 partidas. O grande desempenho fez com que o atleta fosse contratado pelo Real Madrid, clube em que ficou até a última temporada antes de retornar para os Spurs. Com a camisa merengue, Bale conquistou quatro títulos de Liga dos Campeões, além de outras 12 taças.