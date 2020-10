Técnico do New York Giants vai depender dos médicos para escalar equipe no domingo

Se não bastassem as perdas do running back Saquon Barkley e o linebacker Lorenzo Carter para o restante da temporada em decorrência de graves lesões, o retrospecto de cinco derrotas consecutivas, o desempenho claudicante de seu ataque, o New York Giants ainda precisou lidar com problemas físicos de três titulares nos treinamentos da quinta-feira (15), já visando a próxima partida da equipe, no domingo (18), contra o Washington Football Team.

Na defesa, o LB Kyler Fackrell, o DE Jabrill Peppers, ambos com dores nos tornozelos e o DL Dexter Lawrence (joelho), realizaram apenas exercícios mais leves. Os três serão reavaliados nessa sexta-feira (16).

Já no setor ofensivo, o principal recebedor da equipe, Sterling Shepard, realizou atividades físicas acompanhado de fisioterapeutas dos Giants. Shepard não atua desde a derrota para o Chicago Bears, por 17 a 13, na semana 2 da NFL, em setembro. O jogador deverá voltar à equipe no confronto contra o Philadelphia Eagles, na semana 7.

O outro destaque da equipe no setor, Darius Slayton, participou dos treinos do dia após ser baixa na quarta-feira (14), mas não deverá ser problema para enfrentar o Washington.