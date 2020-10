Técnico do Paris Saint-Germain queria a contratação de Suárez

O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, pediu a contratação do atacante Luis Suárez aos dirigentes do clube francês, segundo a “Telefoot”. Apesar do interesse do uruguaio em se reencontrar com Neymar, as negociações não avançaram, pois o gigante europeu queria que o centroavante diminuísse seu salário e suas pretensões.

Com o choque de interesses, o desejo do treinador alemão não foi atendido e o PSG teve que agir com rapidez no último dia de mercado. Com isso, os franceses contrataram Moise Kean para o ataque, além de Danilo Pereira e Rafinha Alcântara para o meio de campo. Nenhuma incorporação foi pedida por Tuchel.

O PSG também perdeu o atacante Choupo-Moting nesta janela e o camaronês acertou sua ida ao Bayern de Munique. Sem acerto com a equipe francesa, Luis Suárez acabou acertando um novo contrato com o Atlético de Madrid. Em sua estreia, o camisa nove marcou dois gols.