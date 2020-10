Telas de smartphones poderão ser feitas de madeira transparente

Uma postagem feita no site do USDA, sigla em inglês do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no dia 1º de outubro, pode representar uma tendência para fabricação de telas de celulares num futuro próximo. Segundo pesquisadores das universidades de Maryland e do Colorado, as telas poderão ser feitas de madeira transparente.

Utilizando a madeira balsa, um material leve utilizado na fabricação de maquetes e estruturas de aeromodelos, os autores da experiência submeteram peças a um banho oxidante em temperatura ambiente, que se tornaram quase transparentes. Em seguida, a madeira foi preenchida com um polímero sintético, álcool polivinílico (PVA), para ficar totalmente transparente, como um vidro.

Pedaço de “vidro” feito de madeira transparente (Fonte: USDA Forest Service/Reprodução)Fonte: USDA Forest Service

Madeira é melhor do que o vidro?

Segundo o pesquisador do Laboratório de Produtos Florestais Junyong Zhu, líder do estudo, a madeira transparente tem tudo para ser um substituto viável para o vidro. Além de mais resistente e muito flexível, a madeira é mais segura, pois, em caso de impacto, ela estilhaça em vez de quebrar. Sem contar que sua produção é muito mais barata do que a do vidro comum.

Por enquanto, o novo material ainda está em fase de desenvolvimento, sendo necessária uma melhor avaliação da sua viabilidade na aplicação de objetos do cotidiano.

Além da aplicação em telas de celulares, a alta eficiência térmica da madeira a torna ideal na fabricação de janelas residenciais, em substituição ao vidro convencional. A pesquisa foi publicada no Journal of Advanced Functional Materials.