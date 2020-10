Telecine abre o sinal para todas as operadoras a partir de 29/10

A Rede Telecine vai abrir o sinal dos seis canais para todas as operadoras de TV por assinatura, fazendo a alegria dos cinéfilos de plantão.

Os canais estarão disponíveis de forma gratuita de 29 de outubro até 02 de novembro. Vale ressaltar que a plataforma de streaming também estará liberada nesse período.

Magnatas do Crime é um lançamento. (Fonte: Paris Filmes / Reprodução)

Além do diversificado catálogo de filmes, um dos destaques da programação é Magnatas do Crime, que ainda está em cartaz em alguns cinemas, com Matthew McConaughey, Colin Farrell e Hugh Grant no elenco. Outro título que vale a pena conferir é o blockbuster Dolittle, com Robert Downey Jr.

Durante o período de sinal aberto, também será possível conferir grandes vencedores do Oscar do ano passado, como Parasita, Ford vs Ferrari e Jojo Rabbit.

Para quem quiser conferir uma boa comédia, o sucesso nacional Minha Mãe É Uma Peça 3, com Paulo Gustavo, também estará disponível na grade de programação.

Para continuar a aproveitar o catálogo após o fim do período, será preciso assinar os canais Telecine ou a plataforma de streaming Telecine Play.