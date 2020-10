‘Tem feito tudo o que eu espero’

Após ficar próximo de se despedir do Barcelona, Messi tem atuado normalmente e segue como uma das lideranças do time catalão. A postura do craque argentino rendeu elogios do técnico Ronald Koeman.

Em entrevista ao canal NOS, da Holanda, Koeman revelou que teve uma conversa com Messi antes do início da temporada e apontou que o camisa 10 tem o agradado.

“Depois de ter sido contratado, fui imediatamente conversar com Messi. Fui à casa dele e falei do futuro. Foi claro seu descontentamento. No fim, acabou tudo bem e desde que disse que iria ficar tem feito tudo o que espero dele, tudo o que espero de um jogador e de um capitão”, afirmou o treinador.

Apesar de ter permanecido no Camp Nou, Messi segue demonstrando insatisfação com atitudes da diretoria do Barcelona. Um exemplo é a forma como a saída de Suárez foi conduzida. De acordo com Koeman, o objetivo era rejuvenescer o elenco.

Koeman y Messi, en el saludo. Getty

“Ficou difícil ele jogar e fui honesto com ele. Nunca tive problema nenhum com ele. Só treinava e treinava bem. No final, ele tomou a decisão de sair. Eu disse: ‘Se não sair, será mais um do grupo’. Ele podia ter ficado, sim. Só que o clube sentiu que precisávamos rejuvenescer a equipe”, explicou.

Em meio às polêmicas fora de campo, o Barça tenta alcançar o rival Real Madrid no topo da tabela do Campeonato Espanhol. No momento a diferença é de três pontos, com os Merengues somando 10 e os catalães com sete.