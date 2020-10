Temporada 2020 do The Voice Kids chega ao fim com pior ibope da história · .

Na final da temporada 2020, o The Voice Kids marcou o pior ibope de sua história. No domingo (11), o programa ao vivo apresentado por André Marques anotou apenas 9,3 pontos de média na Grande São Paulo. O último episódio teve um desempenho pior até mesmo do que as reprises exibidas durante a paralisação das gravações. As cinco repetições tinham anotado média de 12,3.

Até então, a pior marca de um programa das cinco temporadas do The Voice Kids na Globo havia sido de 9,6 pontos, registrados duas semanas antes da final.

Em 2020, a disputa entre talentos infantis começou em 5 de janeiro, mas acabou suspensa em março por conta da pandemia. Após uma sequência de reprises e um período de cinco meses fora do ar, a atração voltou em setembro para decidir o campeão. O título ficou com Kauê Penna.

Confira abaixo as audiências de domingo, 11 de outubro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 12,0 Antena Paulista 5,4 Pequenas Empresas, Grandes Negócios 6,5 Auto Esporte 9,1 Globo Rural 9,0 Auto Esporte 9,1 Fórmula 1: GP de Eifel 8,3 Esporte Espetacular 6,8 The Voice Kids 9,3 Temperatura Máxima: Trolls 11,5 Campeonato Brasileiro: Santos x Grêmio 15,9 Domingão do Faustão 14,7 Fantástico 17,3 Domingo Maior: Elysium 11,3 Festival Rexona do Cinema: Efeito Colateral 8,3 Corujão: Refém 6,0 Hora 1 4,9 Média do dia (7h/0h): 6,0 Igreja Universal do Reino de Deus 0,7 Faixa Record Kids 4,5 Cine Maior: Velozes & Furiosos 4 6,3 Hora do Faro 6,5 Domingo Espetacular 9,2 Mundo Record Prêmios 10,8 A Fazenda 12 10,7 Câmera Record 7,4 CSI: Investigação Criminal 4,2 Igreja Universal 0,8

Média do dia (7h/0h): 6,7 Jornal da Semana SBT 2,3 Pé Na Estrada 2,7 Acelerados 2,4 Sempre Bem 2,2 Duelo de Mães 2,6 Notícias Impressionantes 4,1 Domingo Legal 6,8 Eliana 8,4 Roda a Roda 7,9 Programa Silvio Santos 8,1 Poder em Foco 2,2 O Crime Não Compensa 1,7 Primeiro Impacto 1,9

Fonte: Emissoras