A fase ruim do Corinthians no Campeonato Brasileiro faz com que nomes que antes não estavam nos planos possam ser reintegrados ao elenco. Esse pode ser o caso de Thiaguinho que, emprestado ao CRB desde julho, admite que retornaria com orgulho ao Alvinegro.

Em entrevista ao ESPN.com.br, o volante falou sobre a pressão que existe no clube e ainda declarou seu amor à camisa, do qual ele é torcedor.

“A gente sempre vai ver um retorno. Eu me sinto confortável, independente da situação, Corinthians é Corinthians. Eu passei um momento difícil no final de 2018, onde eu joguei. Então, acho que o Corinthians vai sair dessa fase, é só uma fase. O elenco é bem capaz. Então, eu acharia um retorno viável, sim”, disse.

“Eu acho que um dos meus maiores desejos é voltar para o Corinthians. É uma camisa muito grande, o clube do meu coração. É um peso muito grande, e tenho como meta da minha vida, agora, voltar para o Corinthians. Quando eu recebi o contrato, eu nem acreditei muito, só quando eu cheguei. Aos poucos, eu fui me acostumando com a ideia e crescendo dentro do Corinthians”, completou.

Thiaguinho atuando com a camisa do Corinthians, pelo Campeonato Paulista

Essa não é a primeira vez que o atleta é emprestado para outra equipe. Ainda assim, torcedores não esquecem de seus momentos com a camisa do Timão. O volante revelou que parte da torcida ainda lhe envia mensagens pedindo um retorno.

“O trabalho que eu fiz, lá em 2018, deixou um bom filme do meu trabalho, acho que eu demonstrei meu valor. Desde que eu saí, quando estive em Oeste, Botafogo, agora no CRB, recebo mensagens de torcedores pedindo para voltar. Eu encaro isso como um desafio para mim mesmo para voltar ao Corinthians. E, voltando ao meu melhor futebol lá, com uma camisa tão grande”, afirmou.

Enquanto um retorno não chega, Thiaguinho segue focado no CRB. O volante já atuou em 12 partidas pela equipe alagoana, que é oitava colocada na Série B. Neste sábado (10 de outubro), o time visitará o Guarani pela 15° rodada.