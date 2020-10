Camila (Carolina Dieckmann) não conseguirá mais esconder o que sente por Edu (Reynaldo Gianecchini) em Laços de Família. Em um momento de muita emoção e lágrimas, a jovem confessará à mãe que está apaixonada pelo namorado dela. “Tenho horror de mim”, revelará a loira na reprise do Vale a Pena Ver de Novo.

Abraçada a Helena (Vera Fischer), Camila chorará e pedirá para esteticista ficar perto dela igual como fazia quando ela era pequena e corria para a cama da progenitora com medo do escuro. Todo o pedido será feito com a jovem aos prantos.

“Eu não queria mãe, eu juro que eu não queria estar sentindo tudo que eu tô sentindo. Eu tenho horror, eu tenho horror de mim. Dos desejos que eu tenho, dos meus pensamentos, dos meus sonhos. Eu me odeio por tudo que eu to sentindo mãe, eu juro”, desabafará a estudante.

ao falar seus lamentos, Camila afirmará que preferia mil vezes morrer do que ter sentimentos por Edu. “Você tem que viver, minha filha. Você pode odiar o sentimento que você tem, mas tem que pensar em viver”, dirá Helena.

A personagem de Carolina Dieckman dirá que não consegue olhar para a mãe. “Filha, você tem que olhar pra sua mãe. Você não pode fugir da sua mãe. Você não quer que eu te ajude? Então, olha pra mim, senão não posso te ajudar. Como é que você pode me convencer da tua sinceridade? Só não olha nos olhos quem se sente culpada”, falará a mulher experiente.

A culpa pesa

Camila olhará para sua mãe e declarará que se sente culpada. “Você se apaixonou de propósito para me ferir? Ou para ferir a você mesma?”, perguntará Helena. “Não”, responderá a mocinha. “Então…”, falará Helena, abraçando a filha novamente.

“Não precisa ter vergonha, é só olhar pra mim e dizer o que aconteceu. O que ta acontecendo? Eu preciso saber. Eu quero que você saiba que esse também está sendo um momento muito difícil pra mim. Apesar de eu saber que isso podia acontecer”, assumirá a prima de Pedro (José Mayer).

“Eu to muito confusa, mãe. Eu não sei direito o que pensar, o que fazer”, dirá a irmã de Fred (Luigi Baricelli). “Me diz uma coisa, Camila. O Edu gosta de você? Ele falou alguma coisa?”, perguntará Helena.

Helena (Vera Fischer) ouvirá Camila com calma

A herdeira de Helena vai assegurar que eles nunca falaram sobre o sentimento dela e que sente muita vergonha de gostar dele, além de desejar que o bonitão nunca saiba que ela está apaixonada por ele. “Mas ele deve saber. Ele deve saber sem ter certeza. Nós sempre sabemos quando despertamos o amor de uma pessoa”, explicará a veterana.

Camila dirá que não queria estar sentindo o que sente, que esse sentimento a tortura. “Edu deve me achar uma criança, uma infantil”, lamentará a estudante. “Você não é uma criança. Você é uma mulher. Pai e mãe não vêem isso, mas as pessoas que estão de fora percebem. Quando eu comecei a namorar o Edu, a tia dele dizia que ele era um garoto”, contará a mulher.

Com medo do que Edu pensará, Camila falará que tem receio de que ele ria dela. “Ninguém pode rir dos sentimentos de ninguém! Você não tem culpa de amar, amar não é pecado. Mesmo que você esteja amando a pessoa errada. Você se envolveu, o Edu que podia ter evitado isso”, afirmará Helena.

“Não mãe, ele não teve culpa de nada. Ele nunca me falou nada que eu pudesse entender errado”, explicará a “fura-olho”. “Você vai me odiar pra sempre por isso, né?”, afirmará Camila.

Choro duplo

Helena começará a chorar e perguntará como que pode odiar uma pessoa que diz que está amando,e ainda mais sendo essa pessoa sua filha.

Aos prantos, a mulher se indagará: “O que eu faço numa hora dessas? O que uma mulher faria? O que uma mãe faria numa situação como essa? Espancaria a filha? Mataria o namorado? Se atiraria no mar? Lutaria para competir com a filha? Ou então entregava os pontos e dizia: ‘sejam felizes’. O que eu faço numa situação como essa?”, questionará em voz alta.

“Eu sempre soube que isso podia acontecer. Por isso, eu ligava tantas vezes da fazenda. Por isso, eu fiquei tão em cima. Não é uma surpresa pra mim. Mas é diferente ter certeza e suspeitar. E agora eu sei que você gosta dele. Como eu vou decidir?”, falará a senhora.

“Você não tem que decidir nada, mãe. O Edu ama você. Não a mim”, afirmará Camila.A jovem pensará na possibilidade de viajar, ficar fora o tempo que for preciso para esquecer sua paixão, mas Helena dirá que quanto mais ela ficar distante, mais o amor aumentará.

“Você tem que enfrentar o problema, Camila. Amor pouco, ou amar até o fim. Enfrentar cara a cara, não fugir”, concluirá a mulher. Laços de Família está sendo reprisada pela segunda vez no Vale a Pena Ver de Novo. O . publica spoilers do folhetim de Manoel Carlos, além dos resumos diários das tramas da Globo.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!