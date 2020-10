Tennessee Titans já tem dezesseis casos de coronavírus no elenco

O Tennessee Titans segue seu calvário com os múltiplos casos de coronavírus dentro da organização. Na manhã deste sábado (3), foi informado pelo jornalista Adam Schefter, no Twitter, que mais três membros dos Titans testaram positivo para Covid-19. Até o momento, são 16 casos – oito jogadores e oito integrantes do estafe técnico ou operacional.

Diante deste cenário, a NFL foi obrigada a adiar a partida entre Tennessee Titans e Pittsburgh Steelers, que estava programada para o próximo domingo (4). O confronto será disputado apenas no dia 25 de novembro, na semana 7.

Além disso, com medo dos efeitos da pandemia do novo coronavírus em caso de um novo surto em outra franquia, a NFL já começa a discutir a ideia de uma ‘bolha’, tal como aconteceu na NHL (liga profissional de hóquei) e NBA (liga profissional de basquete).