Tennessee Titans não tem resultados positivos para coronavírus pelo segundo dia consecutivo

Após uma semana do terror para o Tennessee Titans, com dezoito casos de coronavírus e adiamento de jogo contra o Pittsburgh Steelers, as coisas parecem ter se acalmado. Pelo segundo dia consecutivo, nenhum jogador ou membro do estafe técnico e operacional da franquia testou positivo para coronavírus.

De acordo com o protocolo sanitário elaborado pela NFL, após dois dias sem nenhum exame positivo para coronavírus, o Centro de Treinamento da franquia pode ser reaberto. Desta forma, o Tennessee Titans deve ser liberado na quarta (7) para retorno às atividades presenciais.

Lembrando que a NFL monitora a situação dos Titans de perto, investigando se a franquia desrespeitou os protocolos estabelecidos, culminando no surto de coronavírus da última semana. No próximo domingo (11), a equipe encara o Buffalo Bills, em Nashville, no Tennessee.