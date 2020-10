Ter Stegen chega a acordo para renovar com Barcelona e passará a ganhar um dos maiores salários do elenco

O goleiro Marc-Andre ter Stegen, do Barcelona, chegou a um acordo para renovar seu contrato com a equipe espanhola até 2025, informaram fontes à ESPN.

As negociações entre as partes foram paralisadas no início da pandemia de COVID-19, mas foram retomadas no mês passado, terminando em acordo nesta terça-feira.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Segundo pessoas próximas às conversas, o novo contrato de Ter Stegen deve ser assinado antes mesmo do fim do mês.

O alemão ganhará um aumento substancial e passará a ser dono de um dos maiores salários do plantel.

No entanto, seu aumento será escalonado ao longo dos cinco anos de contrato, já que o Barça vive muitas dificuldades econômicas.

O arqueiro, de 28 anos, já havia deixado claro em entrevistas que queria seguir no Camp Nou, apesar do interesse de outros gigantes europeus.

Ter Stegen durante evento de patrocinador do Barcelona Getty Images

Fontes ouvidas pela ESPN revelaram que o Chelsea foi quem mais se aproximou de forma “séria” de Ter Stegen, enquanto a Inter de Milão estava de olho em um acordo grátis ao término do contrato do goleiro, em 2021.

A Juventus também fez sondagens, mas não se aprofundou.

O alemão e sua família estão adaptados à Catalunha e ficaram satisfeitos com a nova posição de protagonismo do atleta no plantel.

No último final de semana, aliás, ele foi o único a felicitar a equipe de futsal do Barça por conquistar a Champions da categoria. – algo que nenhum outro membro do elenco replicou.

O arqueiro soma 236 jogos pelo Barça desde que foi contratado do Borussia Monchengladbach, há seis anos, por 12 milhões de euros.

Na atual temporada, ele ainda não entrou em campo, já que passou por uma cirurgia leve no joelho.

Apesar de Ter Stegen já ter retomado os treinos de forma leve, o brasileiro Neto vem sendo o titular na meta blaugrana.