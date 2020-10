Testamos Hearthstone: Duelos, o divertidíssimo novo modo de jogo!

Hoje a Blizzard anunciou uma série de novidades para Hearthstone, o seu popular jogo de cartas grátis inspirado no universo de Warcraft. Além da nova expansão Delírios em Negraluna, um dos maiores destaques do dia foi a revelação de Duelos, uma forma totalmente nova de curtir os seus cards no PC, Android ou iOS.

Trata-se de um modo ainda inédito que será totalmente grátis para todos os jogadores, quase como uma mistura entre a montagem de decks que você encontra nas Aventuras Solo com toda a adrenalina das batalhas das Arenas. A convite da Blizzard, passamos uma tarde disputando partidas de Duelos, e gostamos muito do que vimos por lá!

A emoção de montar decks e lutar

A estrutura geral é bem simples de entender: usando um deck customizado criado a partir da sua própria coleção, você precisa enfrentar uma série de lutas até chegar a 12 vitórias ou ser eliminado com 3 derrotas. Entre cada partida, você ganha acesso a um Tesouro ou cards adicionais que servem para fortalecer ainda mais o seu deck.

Em nosso teste, conseguimos vencer alguns partidas — e perder outras tantas também — e todas foram divertidas e ajudaram a aprender alguma tática nova que poderia ser posta em prática nas rodadas seguintes. Como estávamos em um grupo bem pequeno de jogadores, o balanceamento variava bastante entre cada partida, mas isso não deve ser um problema na versão final.

Segundo Pat Nagle, o lead designer de Duelos, quando o modo for oficialmente lançado, os jogadores sempre enfrentarão rivais que estiverem na mesma etapa da jornada que você. Ou seja, se você está nas primeiras partidas do modo, não enfrentará alguém que já avançou e se fortaleceu bastante, alcançando as rodadas mais avançadas. Isso, atrelado ao sistema de MMR, ajudará a deixar tudo o mais equilibrado possível. Pat nos explicou melhor esse sistema em uma entrevista exclusiva.

Heróis, Tesouros, Segredos e Poderes mil!

Como Pat nos contou, a ideia é que cada temporada de Duelos traga novos Heróis, Tesouros Exclusivos e Poderes Heróicos. De início, o foco será nos Duelos Mágicos, bem na linha do que vemos atualmente na Universidade de Scolomântia. No teste, optamos por jogar com Turalyon, o Catedrático.

Como Poder Heróico, jogamos com a sua Iluminação Dourada, que permitia evocar com 1 de vida um lacaio aliado morto nesta partida. Com um poder tão bom assim, acabamos alcançando uma vitória sem maiores problemas na primeira luta, o que nos permitiu, na sequência, optar pela compra de um entre três Tesouros para os embates seguintes:

Dedos Grudendos, que tem um Passivo que faz os cards de seu deck custarem 1 a menos, Orbe da Vidência de Rhonin, cujo Passivo faz o primeiro feitiço de cada turno custar 1 a menos, ou a nossa escolha, o Tomo Misterioso, que logo de cara lança 2 Segredos aleatórios no começo da partida. Entre as rodadas você também obtém um saque e pode escolher uma opção de três cartas para incrementar seu deck, então somamos alguns dragões bem poderosos à coleção.

Dali em diante as lutas ficaram mais difíceis e alternamos vitórias e derrotas, penando especialmente para derrotar a poderosa xamã Instrutora Fogaréu, dona do Poder Heroíco da Sobrecarga: ela evocava um Totem aleatório e, se estivesse sobrecarregada, também mandava um Totem não-básico.

Outro grande destaque foi a batalha contra a Caçadora de Demônios Estudante-Estrela Estelina, que usava o seu Golpe Demoníaco para, como de praxe, ganhar +1 de Ataque no Turno. Ao matar um lacaio, ela também ganhava um “Segundo Talho” Apesar da dor de cabeça ao lidar com tantos poderes disparados ao mesmo tempo, essas lutas garantiram algumas das partidas mais divertidas que já vimos em Hearthstone!

Prepare-se para os Duelos!

Para quem estiver em busca de ouro, pacotes de cards e Pó Arcano, o modo Heroico de Duelos também é uma boa pedida, já que lá você vai usar um Ingresso da Taverna (ou 150 de ouro) e dar o seu melhor. Quanto mais longe você chegar, mais e melhores recompensas terá acesso!

Se você gostou das novidades e estiver interessado em testar o Duelos, fique atento ao calendário: o modo fica disponível já hoje, dia 22 de outubro, até 11 de novembro, para aqueles que fizeram a pré-venda da expansão Delírios em Negraluna. Já no dia 12 de novembro acontece o lançamento oficial do Beta e, em 17 de novembro, é a vez da 1ª Temporada de Duelos ter início. O que você achou desse novo modo? Conte para a gente nos comentários a seguir!