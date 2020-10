Texans x Vikings: um dos dois sairá do zero na temporada; saiba onde ver e a aposta

A temporada começou com muitas expectativas para Houston Texans e Minnesota Vikings. Mas as duas franquias patinaram nos três primeiros compromissos que tiveram, acumulando ambas três derrotas. Neste domingo, em Houston, às 14h (de Brasília), uma delas terá que vencer. A aposta mais segura seria nos mandantes. Houston encarou uma sequência complicada logo no início, tendo como rivais o atual campeão Kansas City Chiefs, depois o Baltimore Ravens e, por último, o Pittsburgh Steelers.

Mas as coisas não são bem assim. Nesses três jogos, os Texans apresentaram uma defesa bastante irregular e que sofreu contra o jogo corrido, cedendo uma média de 188,3 jardas por partida – a pior marca da NFL. Do lado de Minnesota há a esperança nas pernas e na força de Dalvin Cook, que no último fim de semana atingiu a maior marca da carreira com um jogo de 181 jardas terrestres.

Deshaun Watson ganhou um contrato que o fez ser o segundo jogador mais bem pago da NFL. Um aditivo mais do que válido porque ele vem apanhando nesta temporada. Ele é o segundo quarterback que mais sofreu sacks atrás apenas de Joe Burrow (foram 14 do jogador dos Bengals contra 13 de Watson). Desde o início da temporada 2018, Watson sofreu 119 sacks, a maior marca da NFL neste período.

A aposta

Com dois times zerados, a expectativa é de jogo equilibrado. Mesmo assim, a projeção do Football Power Index, mecanismo da ESPN que calcula as probabilidades, é de triunfo dos Vikings com 52,7% de chance por uma média de um ponto.

Ficha do jogo

Houston Texans x Minnesota Vikings

Semana 4 da NFL

Data: Domingo (4), 14h

Local: NRG Stadium, em Houston, Texans

Onde ver: Game Pass da NFL