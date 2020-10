The Boys: 10 coisas que precisam aparecer na 3ª temporada da série

The Boys, do Amazon Prime Video, se tornou, com o desenrolar da 2ª temporada, a série mais vista da plataforma de streaming. O sucesso é tanto que a 3ª temporada já foi encomendada e um spin-off começou a ser produzido.

O público parece ter gostado muito da abordagem única dada pelos roteiristas e produtores às histórias originais dos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson.

Para quem ainda não se rendeu a esse sucesso, The Boys é uma sátira aos super-heróis e à sua hegemonia na sociedade contemporânea. O final da 2ª temporada de The Boys deixou os espectadores aflitos e também ansiosos com os caminhos que poderão surgir dali.

Há muitas histórias a serem exploradas na próxima temporada, além da inserção de novos personagens — que trarão, consequentemente, outros membros ao elenco.

Vejamos, então, algumas coisas que precisam aparecer na 3ª temporada de The Boys!

10) Novos membros

O ator Jensen Ackles já está confirmado no elenco da 3ª temporada. (Reprodução)Fonte: Instagram

Cada vez mais, os membros dos Sete perdem membros. Com o final da 2ª temporada, três deles se despediram do grupo, seja por motivos de força maior ou por insatisfação. Certamente, a 3ª temporada vai apresentar novos heróis — que também poderão ser vilões. E, no material de origem, há diversas possibilidades interessantes.

9) O destino da gangue

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Depois de diversas reviravoltas envolvendo a equipe liderada por Billy Butcher (Karl Urban), há muita incerteza sobre o que vai acontecer com o grupo. Com uma nova função a ser exercida por eles, surge a possibilidade de a gangue ser reunida novamente para lidar com diversos problemas.

8) Romance de Hughie e Starlight

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Embora seja um casal repleto de idas e vindas, controvérsias e outros impeditivos, parece que o final da 2ª temporada de The Boys deixou algumas lacunas sobre o relacionamento desses dois personagens, que podem ser desenvolvidas na próxima temporada.

7) Um novo esquadrão de super-heróis

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Um personagem cheio de camadas e dramas próprios que se destacou ao longo da última temporada foi o herói The Deep (Chace Crawford). Buscando redenção e também a volta para seu posto entre os Sete, ele não foi bem aceito em suas escolhas e agora poderá encontrar novos caminhos com outros heróis.

6) A história dos Sete

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Por mais que a 2ª temporada tenha começado a explicar um pouco sobre o desenvolvimento do grupo dos heróis, ainda há muita dúvida com relação a tudo isso. Na 3ª temporada de The Boys, seria interessante abordar mais sobre essa formação, além de trazer uma nova camada de história à trama.

5) Maeve vs. Homelander

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

O controle dos Sete nunca esteve tão em jogo quanto agora. Com as ameaças da Rainha Maeve (Dominique McElligott) ao herói Homelander (Antony Starr), ainda há muitos conflitos a serem desenvolvidos entre eles. A 3ª temporada de The Boys deve trazer várias possibilidades de confronto direto entre esses heróis.

4) Victoria Neuman

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

A personagem foi revelada como vilã no finalzinho da 2ª temporada da série, mas certamente aparecerá na próxima leva de episódios para que possamos compreender mais a respeito de suas verdadeiras intenções. Quais são os objetivos da congressista Victoria Neuman (Claudia Doumit)?

3) Ryan

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

O filho de Homelander ainda poderá gerar muita história para a série. Na 2ª temporada, conhecemos um pouco a respeito de seus poderes. No entanto, há muito a ser explorado com relação ao personagem, que certamente poderá ser desenvolvido na 3ª temporada de The Boys. A relação de Ryan com Butcher também tem potencial para adicionar novos conflitos à trama.

2) Stormfront

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

A nazista dos Sete provou ser uma vilã extremamente competente desde sua aparição na série até um possível final aterrorizante. Mas ela não morreu, o que pode garantir diversos conflitos futuros. Resta saber como será o retorno da personagem. Como tudo isso vai ser amarrado?

1) Homelander

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Como vimos, o líder dos Sete enfrentou diversas coisas ruins no final do último episódio da 2ª temporada. Segundo seu intérprete, Antony Starr, podemos esperar um Homelander mais agressivo na 3ª temporada de The Boys. Será que aos poucos a hegemonia desse herói vai ruir? É o que mais estamos ansiosos para ver!