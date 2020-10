The Boys: 5 heróis da Marvel que Homelander poderia vencer

The Boys, do Amazon Prime Video, terminou sua 2ª temporada nesta sexta-feira (9), e um dos personagens mais dúbios lançados pela série é, sem dúvidas, o herói Homelander (ou Capitão Pátria, em português). Interpretado por Antony Starr, o personagem tem nuances muito diversas, mostrando que nem todo herói é tão bonzinho assim.

Convenhamos, Homelander é um dos mais poderosos do grupo Os Sete. Na 1ª temporada, vemos muito bem o que suas expertises são capaz de fazer — e também um pouco sobre o que elas não conseguem. Seu caráter duvidoso contrasta diretamente com tudo isso, fazendo com que ele seja um antagonista extremamente competente em termos narrativos.

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

Agora, se colocássemos esse herói de frente com os que já conhecemos anteriormente, como seria? Vale lembrar que Homelander foi inspirado diretamente em personagens famosos dos quadrinhos e funciona como uma paródia deles. Em The Boys, originalmente criada nos quadrinhos por Garth Ennis e Darick Robertson, o imaginário dos heróis inescrupulosos surge para fazer diversas críticas.

Se ele enfrentasse outros super-heróis populares, como os Vingadores, da Marvel, por exemplo, quem ele venceria? É o que veremos nesta lista, especulando as possíveis brigas entre esses “pesos pesados”.

Confira.

1. Homem-Formiga

(Reprodução)Fonte: Disney/Marvel

Muita gente só conheceu o Homem-Formiga com o lançamento mais recente do filme da Marvel, mas o personagem é bastante antigo, datando dos anos 1960. Mesmo com a capacidade de ser grande e também pequeno como uma formiga, Homelander iria facilmente esmagá-lo como um inseto.

Caso ele esteja em sua forma de formiga, o herói de The Boys poderia detectá-lo facilmente com sua visão de raio X e audição sobre-humana. E, quando grande, o Homem-Formiga poderia ser derrotado com o calor descomunal emanado por Homelander.

Resumindo: não importa muito quais seriam as artimanhas usadas pelo herói da Marvel, o famigerado Capitão Pátria conseguiria derrotá-lo.

2. Gavião Arqueiro

(Reprodução)Fonte: Disney/Marvel

Interpretado no Universo Cinematográfico da Marvel pelo ator Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro, de cara, já parece não ser tão bom de briga quanto o Homelander. O personagem pode até ser um grande atirador e ter uma mira fenomenal, porém é um dos membros mais vulneráveis dos Vingadores.

Além de suas habilidades com arco e flecha e acrobacia, o personagem não tem nenhum superpoder. E isso já é uma baita desvantagem contra o Homelander, que facilmente poderia atacá-lo e vencê-lo.

Por mais que os fãs da Marvel pudessem adorar ver a derrota do herói maquiavélico de The Boys, o Gavião Arqueiro perderia.

3. Viúva Negra

(Reprodução)Fonte: Disney/Marvel

Outra personagem que, embora seja muito inteligente e perspicaz, não tem nenhum superpoder e poderia ser derrotada pelo Homelander é a Viúva Negra. Junto do Gavião Arqueiro, a personagem é bastante vulnerável dentro do grupo dos Vingadores.

As habilidades da Viúva Negra não conseguiriam impedir Homelander de soltar seus incríveis poderes e fazer um belo estrago. Talvez, se ela pudesse usar um arsenal pesado de armas, os dois poderiam ficar em vantagens iguais, mas não é o caso.

4. Homem de Ferro

(Reprodução)Fonte: Disney/Marvel

Apesar da popularidade do Homem de Ferro, especialmente depois dos diversos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel, há algumas razões bem pontuadas que mostram que o herói perderia para Homelander.

Embora seu traje seja capaz de explodir lasers e bombas que podem ser eficazes contra o Homelander, ele também tem algumas fragilidades. Por quanto tempo ele conseguiria se proteger e atirar? Em algum momento, sua armadura ficaria obsoleta e vulnerável.

Vale lembrar que, sem essa armadura, Tony Stark não possui superpoderes. Isso seria perfeito para que Homelander fizesse sua vitória. A mente genial de Tony não seria tão capaz quanto a do herói de The Boys.

5. Capitão América

(Reprodução)Fonte: Disney/Marvel

Ambos os heróis são conhecidos por seus trajes patrióticos, além de valores muito cultuados. Embora o Capitão América seja um dos super-heróis mais amados da Marvel, suas inúmeras habilidades poderiam não ser suficientes para superar o poderoso Homelander.

O escudo poderia ajudar em um primeiro momento, mas ele se tornaria vulnerável aos poucos. Em um combate direto com Homelander, achamos que o Capitão América, infelizmente, perderia.

Qual outro herói da Marvel o Homelander derrotaria? Não deixe de nos contar!