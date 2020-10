The Boys: assista vídeo divertido com erros de gravações da 2ª temporada

Quem não gosta de assistir erros de gravações? Ainda mais se esses erros forem da sua série preferida, não é mesmo? O Amazon Prime Video liberou um vídeo no seu canal do YouTube com cenas inéditas de bastidores com o elenco de The Boys!

Desenvolvida por Evan Goldberg, Eric Kripke e Seth Rogen, The Boys é uma série baseada em quadrinhos com o mesmo nome lançados em 2006. O roteiro conta a história de super-heróis que, ao incorporarem o lado ruim da fama, precisam ser “corrigidos” por um grupo especial de vigilantes chamado “The Boys”.

Este grupo que, inclusive, dá nome à série, não possui mais do que sua coragem, disposição e vontade de jogar sujo para derrotar esse núcleo de super-heróis ruins, já que são apenas humanos normais. A 2ª temporada de The Boys conta com 8 episódios e com uma trama ainda mais intensa e insana do que a da temporada de estreia.

A 2ª temporada de The Boys

A mais recente temporada acontece ao redor das consequências da grande revelação de Homelander na primeira temporada, e acompanha a fuga de Hughie, Frenchie, The Female e Leitinho, listados como procurados do FBI.

Lembrando que a 3ª temporada de The Boys já foi confirmada e terá novas adições ao elenco, como Jensen Ackles, de Supernatural, que viverá o herói Soldier Boy. As gravações terão início no começo de 2021.