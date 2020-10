The Boys in the Band: diretor fala sobre o novo filme da Netflix

The Boys in the Band foi uma das estreias de setembro da Netflix. O filme sobre um grupo de amigos gays que têm a festa interrompida por um convidado inesperado é uma adaptação da peça homônima de Mart Crowley.

O diretor do longa, Joe Mantello, conversou com o IndieWire sobre a produção e afirmou que uma das suas motivações foi que os personagens gays eram interpretados por atores gays. O cineasta lembrou que essa não era uma exigência, mas que foi importante que fosse dessa maneira. Isso inclui Russel Tovey, que no filme interpreta um homem heterossexual.

“Se eu o excluísse por causa de sua sexualidade, isso teria sido uma perda real, porque ele era brilhante nisso. Sua sexualidade para mim era irrelevante”, disse Mantello. “Temos que ter muito cuidado, porque se você vai aplicar uma regra, você tem que aplicá-la em toda a linha. No entanto, por muitos, muitos anos, atores gays assistiram atores heterossexuais desempenharem papéis gays e serem elogiados por isso, e os assistiram serem chamados de ‘bravos’. Há algo de ‘corajoso’ em interpretar esses papéis”.

Mart Crowley e Joe Mantello com o elenco de ‘The Boys in the Band’Fonte: IMDb/Reprodução

Mentello também lembrou que o filme começa com um cenário parecido com o da peça de Mart Crowley, mas que sua ideia era a cada cena, desmontando para que no final ele se tornasse uma obra diferente. Infelizmente, Crowley faleceu antes que o filme fosse finalizado.

“O que tentamos fazer foi desconstruir o set a cada ato sucessivo para que, no ato final, houvesse alguns elementos da sala que ficassem, mas eles estivessem mais em um vazio. Se isso foi uma boa ideia ou não, se funcionou ou não, nunca saberemos”.

Com Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer, Andrew Rannells, Charlie Carver, Robin de Jesús, Brian Hutchison, Michael Benjamin Washington e Tuc Watkins, The Boys in the Band estreou no catálogo da Netflix no dia 30 de setembro.