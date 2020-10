The Crown: confira trailer oficial da 4ª temporada da série da Netflix

Nesta quinta-feira (29), a Netflix lançou um novo trailer oficial para a 4ª temporada de The Crown. A produção, que vai chegar ao streaming no próximo mês, terá como foco alguns conflitos que envolvem personalidades como Margaret Thatcher (interpretada por Gillian Anderson) e a Princesa Diana (Emma Corrin).

Enquanto alguns problemas políticos deverão ser trazidos à tona com Thatcher — e os desdobramentos disso para com a coroa britânica —, o público ainda verá como o triângulo entre Diana e o Príncipe Charles (Josh O’Connor) com Camilla Parker-Bowles (Emerald Fennell) ameaça a estabilidade da família real.

Confira:

Embora a série da Netflix ainda tenha mais duas temporadas na manga, de alguma forma, parece que The Crown já está caminhando para o seu desfecho, especialmente sobre a personagem da Princesa Diana.

Se a narrativa das três primeiras temporadas abordaram como a família real acreditava que poderia manter seu status quo a qualquer medida, a introdução da Princesa Diana mostrou como isso poderia ser derrubado com algumas articulações impressionantes, vindas de uma pessoa que também foi vítima em diversos aspectos.

Pelo trailer, já podemos ver como algumas tensões estão instauradas na série. Vale lembrar que a 4ª temporada de The Crown começa no final dos anos 1970, mostrando a Rainha Elizabeth (Olivia Colman) e sua família se preocupando em proteger a linha de sucessão, com a preocupação em torno do casamento com o Príncipe Charles.

Gillian Anderson, que já foi elogiada por seus colegas de elenco, parece ter feito um belo trabalho em termos dramáticos e a expectativa é alta para com as suas cenas na série.

A 4ª temporada de The Crown chega à Netflix no dia 15 de novembro.