The Crown: Dominic West se junta ao elenco da série da Netflix

As próximas temporadas de The Crown terão Dominic West em seu elenco interpretando o príncipe Charles em idades mais avançadas. Por conta do avanço na história factual, a cada temporada o elenco precisa ser renovado para conseguir ser condizente no tempo narrativo necessário aos personagens.

Nas últimas temporadas, o britânico Josh O’Connor foi quem interpretou o príncipe Charles. O ator recebeu diversas críticas positivas com relação à sua performance na série. A produção de elenco apostou, durante a 3ª e 4ª temporada, em nomes menos conhecidos do público para dar vida aos membros da coroa britânica, mas as coisas estão mudando para a reta final.

Dominic West tem em seu currículo séries como The Affair. (Reprodução)Fonte: Showtime

Além de West, Imelda Staunton será a rainha Elizabeth II e Jonathan Pryce viverá o príncipe Philip. O papel da princesa Margaret e da princesa Diana ficarão a cargo, respectivamente, das atrizes Lesley Manville e Elizabeth Debicki. Nas últimas temporadas, a trama da série deverá abordar algumas questões bastante conflituosas envolvendo Charles e Diana.

Em The Crown, o público conseguiu acompanhar mais de perto a história da rainha Elizabeth II. Além de seus principais conflitos internos e suas relações familiares, a série também aposta em desenvolver seu lado mais político e também pragmático. Dessa forma, os espectadores conseguiram compreender um pouco mais da essência da monarquia britânica por este viés ficcional.

É curioso notar, também, como esse jogo de poder, um tanto quanto figurativo nos dias atuais, permanece com sua dominação carismática pelo viés sociológico da questão.

A 4ª temporada de The Crown estreia na Netflix em 15 de novembro. Serão mais 10 episódios para se envolver ainda mais com a saga da coroa britânica.