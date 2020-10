The Elder Scrolls 6 exclusivo de Xbox é ‘difícil de imaginar’, diz Bethesda

Em entrevista ao portal GamesIndustry, Todd Howard, atual diretor da Bethesda Games Studios, diz ser “difícil de imaginar” The Elder Scrolls 6 como um título inteiramente exclusivo de Xbox.

O diretor comentou sobre a aquisição da da ZeniMax Media, empresa matriz da Bethesda, por parte da Microsoft. Em determinado momento, o jornalista o questionou sobre a possível exclusividade de The Elder Scrolls 6 com o Xbox e argumentou que seria algo difícil de imaginar. Howard respondeu com um simples “vou concordar que isso é difícil de imaginar” e não disse mais nada sobre o assunto.

(Fonte: Bethesda / Reprodução)

Em outra entrevista, Phil Spencer disse que a Microsoft não precisa “enviar esses jogos em qualquer outra plataforma além das plataformas que oferecemos suporte para fazer o negócio funcionar”. Entretanto, o chefão da Xbox também confirma que “este acordo não foi feito para tirar jogos de outra base de jogadores como essa”, quando se referia ao lançamento de The Elder Scrolls 6.

Ambas as partes já defenderam anteriormente o estudo caso a caso dos jogos que serão lançados futuramente e Howard voltou a defender essa visão durante a entrevista ao GamesIndustry. Todavia, a aquisição da Bethesda por parte da Microsoft ainda está em estágio inicial (que será concluído até em 2021), então é muito cedo para tirar qualquer conclusão.

Howard ainda teceu comentários sobre o feedback da indústria sobre a aquisição da Microsoft e disse que subestimou “grosseiramente o impacto na comunidade de jogos em geral”, mas ficou “feliz com o retorno” que a publisher teve.

O futuro ainda é incerto, mas qual a sua opinião sobre alguns títulos da Bethesda serem exclusivos da Microsoft? Comente conosco na sessão de comentários abaixo!