The Expanse: 5ª temporada ganha trailer e data de estreia no Prime Video

O Amazon Prime Video divulgou algumas novidades sobre a 5ª temproada de The Expanse. A nova temporada da série de ficção científica chegará ao streaming no dia 16 de outubro, com a disponibilização dos três primeiros episódios. Novos capítulos estarão disponíveis todas as quartas-feiras seguintes, até 3 de fevereiro, data do season finale.

O lançamento será no mesmo modelo que a Amazon usou para a 2ª temporada de The Boys, que tem se mostrado eficiente em popularidade, visto que a série permanece sendo comentada pelos fãs por mais tempo do que seria se tivesse sido lançada de uma vez só.

Além disso, a nova temporada da série teve seu primeiro trailer divulgado, mostrando Marco Inaros, comandante da Marinha Livre, da população do Cinturão, que ameaça entrar em guerra contra o povo dos planetas interiores.

Assista ao trailer:

Confira a descrição oficial da 5ª temporada de The Expanse:

“Amos (Wes Chatham) retorna à Terra para confrontar seu passado e o legado da vida que ele lutou para deixar para trás. Naomi (Dominique Tipper) estende a mão para seu filho distante em uma tentativa desesperada de salvá-lo da influência tóxica de seu pai.

Bobbie (Frankie Adams) e Alex (Cas Anvar) enfrentam o colapso de Marte enquanto perseguem uma cabala sombria ligada a terroristas e criminosos. Holden (Steven Strait) luta com as consequências de seu próprio passado com a Protomolécula, os alienígenas que a construíram e o mistério do que os matou.

Drummer (Cara Gee) com uma nova equipe, luta para escapar de quem e do que ela costumava ser. E Avasarala (Shohreh Aghdashloo), recusando-se a ser relegado para segundo plano, luta para prevenir um ataque terrorista sem rival na história.