The Falcon and the Winter Soldier vai reinventar personagens da Marvel

Durante sua participação no podcast Script Apart, o roteirista Derek Kolstad, que desenvolve a série The Falcon and the Winter Soldier para o streaming do Disney+, afirmou que personagens um tanto quanto esquecidos dos primeiros filmes do Universo Cinematográfico da Marvel vão ser reinventados nos episódios da produção.

“Vai ser muito legal”, afirmou ele sobre o assunto. “Estou muito orgulhoso e honrado com o que vai acontecer”, acrescentou. Kolstad ainda afirmou que personagens secundários que não tiveram tanto destaque anteriormente vão ser essenciais para dar um tom necessário à nova produção.

“Pegar personagens secundários e colocá-los nos papéis principais torna todos eles muito mais legais. Eles ficam mais interessantes”, disse o roteirista.

(Reprodução)Fonte: Disney+

Ainda durante a entrevista, Kolstad listou algumas características que alguns desses personagens secundários possuem e que elas podem trazer algo positivo para as histórias. “Há mais humanidade, mais desejo, mais sofrimento e eles estão enfrentando também o que eles são”, contou ele. “Estamos colocando-os em camadas e também os reinventando de uma forma que mudará a estrutura da narrativa”, completou ele sobre o assunto.

A expectativa para a nova série da Marvel no Disney+ é alta justamente por conta de todas as tramas que poderão ser abordadas nela. A ideia de reaproveitar personagens que tiveram uma curta passagem nos filmes é algo que chama a atenção e pode funcionar de um jeito interessante.

Derek Kolstad, no entanto, não disse quais seriam os personagens que voltariam, mas os fãs já especulam alguns nomes. Entre eles está Trevor Slattery, que foi interpretado por Ben Kingsley em Homem de Ferro 3.

The Falcon and the Winter Soldier tem Anthony Mackie, Sebastian Stan e Daniel Bruhl no elenco. A série está programada para estrear em 2021 no Disney+.