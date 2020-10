The Gentlemen: filme de Guy Ritchie ganhará série de TV

A Miramax TV está desenvolvendo uma série de TV baseada no filme The Gentlemen (Magnatas do Crime), de Guy Ritchie. O filme chegou aos cinemas brasileiros em 2020 e foi estrelado por Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Henry Golding e Hugh Grant.

(STX Entertainment/Reprodução)Fonte: Deadline

A nova série terá direção e roteiro do próprio Guy Ritchie, que também será o produtor executivo ao lado de seus colegas de filme, Ivan Atkinson e Marn Davies.

O curioso do anúncio da nova produção é que The Gentlemen foi apresentado originalmente como um projeto para a TV e, posteriormente, acabou virando um longa-metragem para os cinemas.

Confira o trailer do filme The Gentlemen (Magnatas do Crime):

O anúncio da série de The Gentlemen seria mais um passo dado pelo novo chefe mundial de televisão da Miramax, Marc Helwig. A empresa pretende explorar o vasto catálogo de filmes do estúdio que poderiam virar séries. Em agosto, a Miramax TV já havia anunciado a adaptação do filme Mimic (Mutação), do diretor Paul W. S. Anderson.

Helwig comentou sobre o anúncio. “A Miramax Television está entusiasmada em abrir novos caminhos criativos em nossa parceria com Guy Ritchie. Não poderíamos estar mais animados para trazer a jornada cinematográfica de The Gentlemen para o reino da televisão”.

The Gentlemen (Magnatas do Crime) ainda não tem previsão de estreia na TV.