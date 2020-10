The Last Blade: Beyond the Destiny chega ao Nintendo Switch

A SNK anunciou hoje que The Last Blade: Beyond the Destiny será relançado no Nintendo Switch, dando uma nova chance tanto para os fãs revisitarem esse clássico cultuado como para muitos jogadores o experimentarem pela primeira vez. Confira o trailer de anúncio:

Além disso, também teremos um lutador ainda misterioso de The Last Blade sendo adicionado ao elenco de Samurai Shodown através do Passe de Temporada 3 no PC, Nintendo Switch, Stadia, Xbox One e PlayStation 4. Seu anúncio oficial deve acontecer em breve!

Até lá, o clássico portátil traz lutas com armas e vários modos de jogo diferentes, como Story, Training e Survival, além de dois minigames desbloqueáveis e batalhas VS para jogar contra seus amigos em modo portátil ou na televisão.

O relançamento para Nintendo Switch custará apenas 7,99 dólares na eShop americana. Você está planejando colocar o jogo na sua coleção digital? Curtiu o anúncio? Comente a seguir!