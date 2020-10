The Last of Us Part 2: clickers apresentam um bug bizarro e hilário

Infelizmente, todo jogo acaba apresentando um bug ou outro, que podem ser até benéficos para os jogadores em alguns casos, ou simplesmente bizarros. The Last of Us Part 2 não ficou de fora dessa, com o usuário wandnmore do Reddit passando por um encontro bem estranho com os clickers. Confira o vídeo a seguir:

Had an interesting run in with some infected… from r/thelastofus

Na gravação, o jogador encontra os infectados ao pular uma cerca, mas mesmo com Ellie anunciando que é preciso ter cuidado e os monstros emitindo seu barulho medonho, eles permanecem imóveis, permitindo que wandnmore passe tranquilamente, até o momento que encosta em uma das criaturas e acaba morrendo.

Esta “brincadeira de estátua” dos zumbis foi considerada muito engraçada por outros membros do fórum, que chegaram até a afirmar que a mira de Dina é muito ruim, afinal, a jovem não acerta um tiro mesmo com os clickers parados.

E vocês, já passaram por algo desse tipo em The Last of Us Part 2? Contem para nós na seção de comentários!