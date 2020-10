The Mandalorian 2ª temporada: estreia traz importante personagem (RECAP)

A estreia da 2ª temporada de The Mandalorian no Disney Plus trouxe consigo alguns rostos familiares. Além disso, a ansiedade pelo lançamento do Disney+ no Brasil ficou ainda maior, já que a plataforma de streaming chega em novembro deste ano e traz os episódios da série consigo.

No primeiro episódio, Mando ainda quer reunir a Força com a ajuda do Baby Yoda. Confira o recap completo a seguir!

Saiba tudo sobre a estreia da 2ª temporada de The Mandalorian

Apesar de sua missão de salvar a Força, Yoda e Mando ficam presos em outro conflito. Afinal, eles precisam encontrar outros Mandalorianos para chegar ao caminho dos Jedi. Porém, essa busca os leva até Gor Koresh, um Abyssin de apenas um olho.

Mando começa a negociar com Koresh, oferecendo pagamento em troca de informações sobre o paradeiro de seus colegas. Porém, o Abyssin tem outros planos e sua guarda começa a atacar Mando.

Mando rebate o ataque e consegue atrair Koresh até um beco e o ameaça para conseguir as informações que precisa. Então, ele descobre que o Mandalorian de Koresh está em Tatooine, um lugar já bem conhecido pelos fãs de Star Wars.

Em um ato de misericórdia, Mando não o mata, mas o deixa no beco para ser devorado por aliens. Em seguida, ele e Baby Yoda começam sua busca por Mos Pego e descobrem que o Mandalorian é Cobb Vanth. O mais surpreendente: ele usa a armadura de Boba Fett! Logo, o universo de The Mandalorian, do Disney Plus se reconecta mais uma vez aos filmes clássicos.

(Fonte: Disney/Divulgação)Fonte: Disney

Continuando a estreia da 2ª temporada de The Mandalorian, Vanth e Mando começam a lutar, mas o combate não dura muito tempo. Afinal, eles são interrompidos por um dragão que invade a cidade. Então, Vanth propõe uma parceria: se Mando ajudá-lo a se livrar do dragão, ele entregará sua armadura. Os dois concordam e começam a lutar contra a criatura.

Durante o combate, descobrimos como ele conseguiu a armadura de Boba Fett. Quando Mos Pego foi invadida após a queda do Império, Vanth conseguiu escapar com um balde de cristais. Ele os vendeu para os Jawas em troca de alguns pedaços de metal. Ou seja, a armadura.

Agora, Vanth e Mando se unem aos raiders para combater o dragão, montando um time de improváveis aliados. A batalha é dura e árdua, já que o dragão é ainda maior do que eles imaginam. Finalmente, o plano astucioso de Mando consegue derrotar a criatura.

O que você achou do recap do primeiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian? Deixe sua opinião abaixo e nos diga o que você espera desses novos episódios!