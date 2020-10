The Marvelous Mrs. Maisel: Lenny Bruce aparecerá mais na 4ª temporada

Após a confirmação da renovação da a 4ª temporada, The Marvelous Mrs. Maisel começou a divulgar algumas novidades sobre a nova season do seriado. As mais recentes informações apresentam que Lenny Bruce, interpretado por Luke Kirby (Rectify), irá aparecer mais vezes nos novos episódios.

O anúncio da importância de Lenny Bruce

Em uma entrevista concedida durante um painel no Woodstock Film Festival, a criadora e produtora executiva da série Amy Sherman-Palladino contou, para o site americano TV Line, que o sucesso de Lenny não era esperado e pegou a produção de surpresa.

Segundo Sherman-Palladino, é por conta da adoração dos fãs e da ótima química do personagem com a protagonista Midge Maisel (Rachel Brosnahan). Uma boa conexão entre o par romântico, na opinião da criadora, eleva o nível do seriado e chama a atenção dos fãs.

Amy Sheman-Palladino concluiu dizendo a opinião dela sobre o que levou os fãs a adorarem Lenny e o casal: “o que adoro em Lenny é que ele respeita Midge como comediante. […] Ele não vê ela como uma conquista. Acho que é esse o motivo das pessoas estarem gostando desse relacionamento”.

Produção da 4ª temporada

O trabalho na nova season de The Marvelous Mrs. Maisel foi suspenso por um bom tempo por conta da pandemia de covid-19. Sherman-Palladino também contou durante a entrevista que os sets estão sendo preparados e que o roteiro está sendo escrito. Assim, os atores serão chamados para ensaios em dezembro e, por fim, as gravações começarão em janeiro de 2021.

Todas as três primeiras temporadas da série estão disponíveis no Amazon Prime Video.