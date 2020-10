The Peripheral: Chloë Grace Moretz estrela nova série do Amazon Prime Video

A atriz Chloë Grace Moretz vai protagonizar a série de ficção científica The Peripheral, desenvolvida pelos criadores de Westworld, Jonathan Nolan e Lisa Joy, para o Amazon Prime Video. A produção é uma adaptação de um romance homônimo do escritor William Gibson, também conhecido por sua obra-prima Neuromancer.

A trama da série acompanha Flynne Fisher (a ser interpretada por Moretz), uma mulher, habitante de um canto esquecido do mundo em um futuro não tão distante, mas distópico, que tenta unir os fragmentos que restaram de sua família desfeita.

A personagem também é descrita como muito ambiciosa e inteligente. Seu ponto de partida será um novo emprego, no qual ela irá, a todo momento, questionar o que é realidade e o que é virtual.

(Reprodução)Fonte: Four Knights Film

The Peripheral será encabeçada pelo showrunner Scott B. Smith. Além de Nolan e Joy, que também assinarão a produção executiva, a direção dos episódios ficará por conta de Vincenzo Natali, com Athena Wickham, Greg Plageman e Steven Hoban também na produção executiva.

Por enquanto, não há mais informações sobre quando começarão os trabalhos e nem a data de lançamento de The Peripheral. Antes de ser lançada no streaming, Chloë Grace Moretz poderá ser vista no longa-metragem Shadow in the Cloud, de Roseanne Liang.

O filme fez sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2020. Por lá, a produção recebeu o Prêmio Midnight Madness. A atriz ainda deve participar do live-action do desenho animado Tom & Jerry em 2021.

Resta-nos aguardar por novidades acerca de The Peripheral no Amazon Prime Video.