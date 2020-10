The Son: Jake Gyllenhaal vai estrelar série de Denis Villeneuve na HBO

Jake Gyllenhaal vai estrelar a série The Son, a ser dirigida por Denis Villeneuve na HBO. Esse será o terceiro trabalho dos dois juntos, já que Gyllenhaal já protagonizou os filmes Os Suspeitos (2013) e O Homem Duplicado (2014) do cineasta canadense.

A equipe também terá os roteiristas Jonathan Nolan e Lisa Joy, criadores de Westworld, como produtores executivos, ao lado de Lenore Zion. The Son é uma adaptação do romance homônimo do escritor norueguês Jo Nesbø. O livro foi durante muitas semanas o mais vendido da lista do jornal The New York Times.

Jake Gyllenhaal, Denis Villeneuve, Jonathan Nolan e Lisa Joy. (Reprodução)Fonte: Deadline

A produção vem sendo descrita como uma história de vingança ambientada na hierarquia brutal de corrupção de Oslo. A trama segue um condenado fugitivo chamado Sonny Lofthus (papel que caberá a Jake Gyllenhaal) quando ele não consegue se lembrar de seu passado, fugindo da lei em direção a uma verdade ainda desconhecida.

A produtora Nine Stories, de Gyllenhaal, adquiriu os direitos de adaptação com grandes ambições. Segundo eles, o personagem e a narrativa possuíam grande potencial para exploração, já que tinham nuances da franquia Bourne, por exemplo.

“Denis é um mestre em tecer narrativas visualmente requintadas e únicas, Jake é um ator e produtor talentoso cujo trabalho frequentemente atravessa terrenos provocantes e atraentes e, claro, ele e Denis colaboraram de forma brilhante no passado”, afirmou Francesca Orsi, vice-presidente de séries dramáticas da HBO.

“Estamos muito entusiasmados para ver como esta equipe poderosa abordará este trabalho excepcional”, completou ela.

Inicialmente, o projeto seria um longa-metragem, mas foi reconfigurado para uma série limitada devido à quantidade de histórias que o livro permite transpor para as telas. Resta-nos aguardar por novidades dessa produção.