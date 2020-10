The Stand: veja trailer oficial da série inspirada em obra de Stephen King

A CBS está próxima de lançar The Stand, minissérie baseada no livro Dança da Morte, escrito pelo icônico Stephen King. Para aumentar a ansiedade dos fãs, foi divulgado, nesta sexta-feira (09), um trailer mostrando o contraste e a batalha entre o bem e o mal.

Trailer de The Stand

O vídeo foi anunciado durante a New York Comic-Con 2020 e mostrou um pouco do ambiente da minissérie, que já havia aparecido em teaser lançado em agosto.

O trailer começa com a voz da Mãe Abigail (Whoopi Goldberg) dizendo: “o mundo agora é uma página em branco, faça a sua marca”. Durante todo o vídeo dá para ter uma boa visão de o que aconteceu com a Terra, sentir os medos e as dúvidas que surgem para os sobreviventes.

Além disso, a partir da prévia também é possível sentir a força e presença das atuações de Whoopi Goldberg e Alexander Skarsgard, que é o Dark Man. O trailer tem como trilha sonora a música Three Little Birds de Bob Marley, que também ajuda a criar o clima do vídeo.

A história de The Stand

A minissérie acontece em uma realidade pós-apocalíptica, com a Terra destruída por um vírus mortal. Para sobreviver neste novo mundo, é preciso escolher um lado na luta entre o bem e o mal. A escolha: a democracia liderada pela profeta Mãe Abigail ou a brutalidade e os superpoderes de Randall Flag, também conhecido como Dark Man.

(Fonte: CBS/Reprodução)Fonte: CBS

The Stand estreia no streaming da CBS All Access no dia 17 de dezembro.