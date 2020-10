The Undoing: saiba mais sobre a minissérie da HBO com Nicole Kidman (RECAP)

No último domingo (25), estreou na HBO, a minissérie The Undoing, protagonizada por Nicole Kidman e Hugh Grant. A produção desenvolvida por David E. Kelley é baseada no romance You Should Have Known (Vocês Deveriam Saber, em uma tradução livre), escrito por Jean Hanff Korelitz.

A trama aposta nos conflitos familiares de Grace Fraser (interpretada por Kidman) e seu marido Jonathan (de Hugh Grant). Ela é uma terapeuta renomada entre a elite financeira de Nova York e ele um oncologista no topo de sua profissão. Os dois são pais de Henry (Noah Jupe), um garoto que estuda em uma importante escola particular de Manhattan.

(Reprodução)Fonte: HBO

Mesmo depois de algumas décadas de casamento, que poderiam esfriar muitas relações, os dois parecem estar profundamente apaixonados e atraídos um pelo outro. No entanto, a chegada de Elena Alves (Matilda De Angelis), mãe de um aluno bolsista da escola de Henry, coloca algumas questões perigosas em jogo. Ela é trazida por uma poderosa executiva ao grupo de mães do colégio e passa a se aproximar de Grace.

No dia seguinte a um importante evento organizado pelo grupo, no entanto, Grace recebe a notícia de que Elena fora encontrada morta por seu filho no estúdio de arte em que trabalhava. Além do choque inicial, Grace acaba sendo interrogada continuamente e tenta se comunicar com o marido, que na noite anterior tinha ido embora mais cedo. As descobertas de Grace fazem sua mente borbulhar na criação de suposições.

The Undoing: mistérios e conflitos marcam estreia da nova minissérie da HBO

A ideia de The Undoing pode parecer batida em um primeiro momento, já que estamos falando de mostrar personagens muito ricos tendo que lidar com as máscaras de seu entorno caindo a todo momento.

A decepção e os podres que esses grupos possuem são evidenciados desde o começo na minissérie, o que chama a atenção do espectador, mostrando que o roteiro e a produção não vão passar a mão na cabeça de ninguém — nem mesmo de sua protagonista, que até então é apenas uma mulher de bom coração, que age muito também em função de sua profissão como terapeuta.

Obviamente, a tensão inicial provocada pela chegada da personagem Elena e os desdobramentos sobre o que acontece com ela são pontos fortes do episódio, que mostra ainda como a família Fraser cada vez mais chama a atenção das autoridades para o possível envolvimento de Jonathan no assassinato de Elena.

(Reprodução)Fonte: HBO

Outro ponto que chama a atenção na atmosfera da minissérie é a articulação construída nas relações dos personagens. Vemos muito sobre o caráter de cada um deles, mostrando suas imperfeições, pontos fortes e também o que os motiva a seguir adiante.

É notável ressaltar como Elena começa a participar do grupo das mães da escola e também como todos os personagens parecem querer fofocar sobre a vida alheia a todo momento.

Vale ressaltar também, em meio às questões do roteiro, as atuações brilhantes do elenco, que mostram a força narrativa necessária para a continuidade da história. Dessa maneira, os próximos episódios poderão certamente manter o bom nível de execução evidenciado na estreia.

O que você achou do primeiro episódio de The Undoing, na HBO? O próximo vai ser exibido no domingo, 1º de novembro, na faixa nobre do canal. Não perca!