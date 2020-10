The Voice Kids contorna morte de diretor, pandemia e gravidez para chegar ao fim · .

Em um ano conturbado devido à pandemia da Covid-19, o The Voice Kids conseguiu contornar a morte do diretor da atração, o novo coronavírus e até a gravidez de uma das juradas para chegar ao fim neste domingo (11). A vitória de Kauê Penna e da realização do programa em si foram emocionantes para André Marques, que chorou em seu discurso de encerramento.

Após anunciar o vencedor da quinta temporada, o apresentador aproveitou para homenagear os colaboradores do reality show da Globo. “Calma, Kauê, pega aqui o seu troféu. A gente não pode se abraçar, é difícil, né? É um momento difícil, tenta respirar”, aconselhou o titular do programa.

Na final, a emissora trocou as apresentações virtuais pelas ao vivo, mas manteve o protocolo de segurança, respeitando o distanciamento social no palco e com a jurada Simone Mendes ainda participando de sua casa. Simaria, Carlinhos Brown e Mumuzinho se apresentaram com seus pupilos.

“Eu queria agradecer a vocês crianças, mas agradecer [também] à nossa equipe toda que se virou nos 30 para fazer um programa lindo. [Agradecer] Nossa técnica Claudinha Leitte que está em casa, Brown, Simone, Simaria, Mumuzinho, minha parceira Thalita Rebouças, a todo mundo que faz esse programa acontecer”, começou Marques, com a voz embargada.

“A todo mundo que faz esse programa acontecer, e essa temporada especial a gente vai dedicar ao nosso querido diretor-geral Flavio Goldemberg, que tá surfando nas ondas lá de cima e olhando pela gente”, disse em tom para lá de emocionado o funcionário da Globo.

Morte de diretor

A temporada de 2020 do The Voice Kids enfrentou vários contratempos. Bem antes da quaretena ser decretada no Brasil, o programa sofreu seu primeiro baque: a morte de Flavio Goldemberg (1962-2020), diretor da atração, que teve um infarto fulminante no final de janeiro.

Homenagem da Globo a Flavio Goldemberg (Reprodução/Globo)

As gravações do dominical foram canceladas por uma semana e voltaram com uma homenenagem de André Marques ao chefe.

“Ele sempre foi um cara entusiasmado, cheio de energia, cheio de amor, cheio de alegria, apaixonado pelo trabalho, apaixonado pela família e pelas ondas”, relatou o apresentador da atração na época.

Troca e gravidez

Em março, quando surgiram os primeiros casos de Covid-19 no país, a Globo foi obrigada a reprisar os melhores momentos do The Voice e paralisar o reality musical, que ficou seis meses parado e só voltou no dia 13 de setembro.

E para conseguir voltar com o programa de forma segura, a emissora implantou uma série de medidas de segurança para evitar a proliferação da nova doença, como as apresentações das crianças que passaram a ser virtuais.

A treinadora e jurada Claudia Leitte achou melhor deixar a atração por medo de se infectar e cedeu seu posto a Mumuzinho, que assumiu o time dela.

Nos Estúdios Globo, só podiam comparecer os apresentadores André Marques e Thalita Rebouças, além dos técnicos. A sertaneja Simone, dupla de Simaria, teve que aparecer por meio de um telão por estar grávida e, consequentemente, por integrar o grupo de risco de contrair Covid-19.

Apesar de todas essas adversidades, o The Voice Kids cumpriu sua missão e chegou ao fim sem nenhum caso de infecção em sua equipe, pelo menos, até este domingo. Uma vitória da produção e do público que também não desistiu de acompanhar o programa.