The Walking Dead: começam as gravações da 11ª e última temporada da série

Pouco mais de uma semana após o lançamento do episódio que estava programado para ser o final da 10ª temporada, a AMC anunciou que já deu início às gravações da 11ª temporada de The Walking Dead. O 11º ano será o último da saga da série original, que posteriormente contará com um spin-off centrado em Daryl e Carol.

As filmagens da 11ª temporada estavam programadas para começar em abril deste ano, porém, devido à pandemia de Covid-19, a produção da série foi interrompida, impactando até mesmo no desfecho na 10ª temporada, que só conseguiu lançar o então season finale 6 meses após o penúltimo capítulo.

Porém, agora, grande parte das produções, tanto cinematográficas, quanto para a TV, estão retomando suas gravações, e com The Walking Dead não é diferente.

O anúncio da retomada das gravações foi feito através do perfil oficial da série no Twitter, com o compartilhamento de uma imagem com uma claquete da produção. “Luz, câmera, WALKERS! The Walking Dead está de volta em produção”.

Confira a imagem:

Lights, camera, WALKERS! #TWD is back in production. pic.twitter.com/EY8bcNIRNK — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) October 13, 2020

Apesar de o episódio intitulado “A Certain Doom”, que estava programado para encerrar o 10º ano, já ter sido exibido, vale lembrar que a temporada de TWD ainda não foi concluída.

Segundo informações confirmadas pela própria showrunner da série, Angela Kang, durante a pausa causada pela pandemia, a 10ª temporada de The Walking Dead ganhou uma encomenda de mais 6 episódios extras que serão lançados somente em 2021. Portanto, o início das gravações, além da 11ª temporada, também devem incluir estes 6 capítulos extras.

Vamos ficar no aguardo por mais novidades sobre a série!