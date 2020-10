The Walking Dead: World Beyond 1×2: Hope e uma má ideia (RECAP)

O primeiro episódio de The Walking Dead: World Beyond serviu como uma introdução ao universo da série e, após conhecermos Hope, Iris, Elton e Silas, os personagens principais, o episódio 1×2 nos mostra os perigos enfrentados pelo quarteto. Anteriormente, foi mostrado que Leo, o pai de Iris e Hope, estava em perigo, cabendo a elas irem resgatá-lo enquanto contam com a ajuda dos outros dois.

O episódio 1×2 de The Walking Dead: World Beyond consegue demonstrar exatamente o caos que eles enfrentam ao adentrarem o mundo real, repleto de perigos em cada esquina. Em “The Blaze of Gory”, novo capítulo, as coisas realmente começam a acontecer, dando a empolgação que o público estava aguardando para investir na série.

Confira no recap os acontecimentos do episódio!

Mais detalhes de The Walking Dead: World Beyond 1×2

Os adolescentes estão em perigo iminente durante todo o decorrer do episódio. Anteriormente, foi mostrado que Iris estava prestes a matar um zumbi, mas acabamos descobrindo que ela falha em sua missão e acaba quase sendo morta.

Esse tipo de acontecimento acaba se repetindo mais algumas vezes conforme eles entram ainda mais na zona de perigo, principalmente quando um zumbi repleto de abelhas os persegue. Como conclusão, o quarteto acaba optando por seguir um conselho valioso: evitar os zumbis a qualquer custo, já que eles são incapazes de matá-los.

O evento que dá título ao episódio, “Blaze of Glory”, é uma massa enorme de fogo que o quarteto avista no horizonte. Elton propõe que eles atravessem aquele obstáculo em vez de fazerem o contorno, pois seria uma estratégia mais rápida e poderia livrá-los de possíveis ataques.

Inicialmente, as coisas dão certo, mas as dificuldades são mostradas conforme a massa de fogo parece cada vez mais difícil de ser penetrada e os zumbis se aproximam mesmo assim. Novamente tentando melhorar a situação, Elton sugere que algum dos quatro use uma sirene que atraia os zumbis até eles, enquanto os outros podem se safar. No entanto, Iris se mostra contra a ideia de potencialmente arriscar a vida de alguém.

Porém, a ideia é usada mesmo assim, mas por Hope, enquanto os outros estão dormindo. Devido ao trauma sofrido, em que ela viu a mãe de Elton matar a sua própria mãe, a garota desenvolveu certo desejo pela morte, e é deixada a ideia de que ela está pronta para usar a sirene e salvar os outros.

Com isso, o episódio 1×2 de The Walking Dead: World Beyond acaba, deixando-nos ansiosos para o rumo que o quarteto deve tomar na próxima semana.