The Walking Dead: World Beyond 1×4: o grupo volta à escola (RECAP)

No episódio 1×4 de The Walking Dead: World Beyond, vemos os personagens sendo obrigados a procurarem abrigo em uma escola e enfrentarem perigos por causa desta escolha. Além disso, o ápice do episódio fica por conta de uma grande descoberta: talvez o pior perigo esteja, na verdade, entre eles mesmos!

Acompanhe o recap deste episódio a seguir e veja mais detalhes sobre os últimos acontecimentos!

A busca por comida e a má sorte

Ao chegarem na escola, Hope e Huck ficaram com a missão de procurar por comida. A ideia foi procurar por alimento no porão, mas enquanto caminhavam para chegar lá, Huck têm um pressentimento e quer impedir a ação. E com razão, pois a dupla é quase atacada por um cachorro feroz que, na verdade, estava tentando proteger seus filhotes.

Ufa! Depois de passarem por esse susto, a recompensa foi a de achar bastante comida e poder retornar com segurança ao grupo.

Enquanto isso, Elton e Felix exploram o lugar e encontram substâncias que servem para purificar a água da chuva que eles coletaram. Nestas andanças, Elton é confrontado por memórias não tão felizes de sua infância ao verem pessoas mortas dentro dos armários da escola. Voltando para a academia onde estavam Iris e Silas, eles se certificam de que precisarão ir ao porão para sair do prédio.

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

Apesar do acontecido, Iris e Silas flertam e dançam por um breve momento até que são interrompidos por um ataque de cachorros e zumbis tentando entrar no ginásio onde estavam. E foi por pouco, viu? Quando tentaram sair desta situação, ficaram trancados com os zumbis e só graças à Hope e Huck conseguiram se ver livres dos ataques. Mas não foi tão simples assim, Elton precisou usar de muita violência para matar os zumbis e, após se ferir, é convencido de voltar para casa.

Foi por pouco!

Apesar dos contratempos, sentimentos aflorados e problemas que poderiam ter eliminado metade do grupo, eles continuam com comida e suprimentos suficientes para continuar a caminhada. Que alívio!

Existe ainda uma cena pós-crédito bem interessante que pode estar relacionada ao CRM em que uma mulher aparece e parece estar testando zumbis para finalmente desenvolver a cura do vírus. Na mesa em que ela trabalha, existe uma foto do pai de Iris e Hope com ela e outras pessoas. E um detalhe é intrigante: o zumbi que ela estava fazendo os testes aparece entre as pessoas da foto! Será que ela é tia de um deles?

Muita coisa ainda está por vir. Fique ligado para mais atualizações e análises. A mulher do final do episódio é mesmo tia de um deles? Deixe um comentário com a sua teoria!