The West Wing: HBO Max divulga trailer oficial do especial

O especial que reunirá o elenco da série da NBC, The West Wing (Nos Bastidores do Poder), teve seu trailer divulgado pelo serviço de streaming HBO Max.

O especial, intitulado A West Wing Special to Benefit When We All Vote, trará o elenco original da série, formado por Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Janel Moloney, Richard Schiff, Bradley Whitford e Martin Sheen. O ator de This Is Us, Sterling K. Brown se junta ao elenco para substituir John Spencer, que faleceu em 2005.

Confira o trailer:

O programa, como pôde ser visto no trailer, foi gravado em um teatro e contará com intervalos entre um ato e outro, com participação da ex-primeira dama dos Estados Unidos Michelle Obama, copresidente da organização sem fins lucrativos When We All Vote, que incentiva os eleitores americanos a votarem nas eleições presidenciais deste ano. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório.

Além de Michelle Obama, o ex-presidente Bill Clinton e Lin-Manuel Miranda (Hamilton), também estarão presentes nos intervalos. O músico W.G. Snuffy Walden, compositor da música tema da série, tocará a clássica trilha sonora no programa, e o encerramento ficará à cargo da banda folk The Avett Brothers.

West Wing: Nos Bastidores do Poder foi exibida pela HBO durante sete temporadas entre 1999 e 2006. A série mostrava os acontecimentos na Casa Branca, especificamente na ala Oeste, o centro nervoso do lugar, onde o presidente (Martin Sheen) e seus assessores diretos trabalham.

A West Wing Special to Benefit When We All Vote estreará no streaming HBO Max no dia 15 de outubro.