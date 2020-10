The Witcher 2ª temporada: Henry Cavill divulga imagem de seu treinamento

O ator Henry Cavill continua firme e forte — literalmente — em sua preparação para interpretar o bruxo Geralt de Rivia na 2ª temporada de The Witcher na Netflix.

Cavill divulgou uma imagem em seu Instagram pessoal, em que mostra o local onde ele tem feito sua preparação física para o personagem.

O ator tem feito algumas corridas em Lake District, um parque nacional na região noroeste da Inglaterra, que é conhecido por ter muitos lagos, montanhas e percursos que exigem mais do atleta que corre no local, por ter um relevo mais acidentado. O local se tornou, como o próprio ator definiu, um de seus três lugares favoritos no mundo.

Confira a foto compartilhada por Henry Cavill:

“O treinamento para The Witcher concentra-se em três aspectos principais… velocidade, poder explosivo e preparação física. O que pode doer! Eu não tive a oportunidade de correr por milhas morro acima desde Gibraltar, muitos anos atrás! Mas não há lugar melhor para voltar a esse ritmo do que o Lake District, aqui em casa, no Reino Unido. Este lugar acaba de se tornar um dos meus 3 principais lugares favoritos do mundo! Absolutamente amo isso”, disse o ator na legenda da imagem.

No começo de outubro, Henry Cavill já havia compartilhado, também em seu Instagram, a primeira imagem oficial dele vestido de Geralt na 2ª temporada de The Witcher. A imagem apresentou a nova armadura que o bruxo usará na próxima temporada.

Ainda não há uma expectativa para a estreia da 2ª temporada de The Witcher, que deve encerrar as filmagens em fevereiro de 2021.