The Witcher 3: confira esse cosplay encantador da Ciri

Não é raro vermos fãs fazendo trabalhos incríveis imitando personagens famosos. A cosplayer Shirogane-sama é uma dessas pessoas talentosas que resolveu se montar como a personagem de The Witcher 3, a princesa Ciri.

Shiro é uma cosplayer profissional de Moscou, na Rússia, que já assumiu a identidade de diversos personagens do mundo dos games e da cultura pop, como a Tifa Lockhart de Final Fantasy VII e Final Fantasy VII Remake e 2B de Nier Automata, por exemplo.

A imitação de Cirilla é cheia de detalhes que só um grande fã da saga do bruxo poderia perceber, como a roupa zerrikaniana e espada gwyhyr de 200 anos, chamada de Zireael, perfeitamente montada para o cosplay.

Se considerarmos todo o trabalho que é realizado por trás dessa criação, não é difícil entendermos o desafio de fazer roupas que demoram meses para serem criadas, incluindo os materiais certos necessários, que nem sempre são fáceis de achar e extremamente caros. Mesmo assim, o resultado vale a pena e é extremamente gratificantes, especialmente para a profissional, que parece ter nascido para interpretar o papel de Ciri.

Shirogane é bastante ativa em seu Instagram e uma verdadeira camaleoa quando o assunto é se montar como personagens. Basta dar uma olhada em seu feed para ver a variedade de cosplays que ela já conseguiu fazer — e de forma incrível. Mas cuidado: nem todas as fotos são seguras para ver no trabalho, se é que você me entende.