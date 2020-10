Thiago Galhardo comenta sobre a sua fase no Internacional

O nome da vitória do Internacional foi Thiago Galhardo. Com dois gols na etapa inicial, o atacante deu o resultado ao Colorado e recolocou a equipe na vice-liderança do torneio nacional.

Feliz com o seu desempenho, o camisa 17 analisou a sua evolução na carreira nos últimos anos.

‘Ano após ano, eu vou vivendo meus melhores momentos. Nos últimos seis anos, eu venho evoluindo. De 2015 para cá, todo ano consigo melhorar meus números, diminuir as lesões. Isto é o amadurecimento do atleta. Essa camisa aqui (Internacional) facilita muito por tudo que nos proporciona’, afirmou ao Premiere.

Com a vitória por 2 a 0, o Internacional chegou aos 25 pontos e retomou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.