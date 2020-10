Thiago Neves ‘esquece’ provocações e manda mensagem de apoio a Luan: ‘Acredite em você, craque’

O Corinthians não vive uma boa fase. Com o empate diante do Red Bull Bragantino no último sábado, a equipe alcançou o pior início de Campeonato Brasileiro desde 2006 – pior, por exemplo, que o ano do rebaixamento (2007).

Insatisfeita, a torcida tem criticado bastante os jogadores e o atacante Luan, maior contratação da temporada, é um dos grandes alvos dos protestos. Nesta segunda-feira, Thiago Neves, atualmente no Sport, saiu em defesa do jogador.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“O mais importante de tudo é você acreditar em você. Esquece o que falam fora porque só falam coisas para jogar a gente mais para o buraco. Você é campeão olímpico, campeão e melhor jogador da América, ídolo de um clube, então esquece o que vem de fora e acredita mais em você”, colocou o meia em seu Twitter, ao lado de uma foto de Luan.

“Essas coisas daqui a pouco mudam. Você é craque, Luan. Coloca uma coisa na sua cabeça, tudo passa, irmão. O mais importante no futebol você tem: personalidade. Pode ter certeza que já já você vai voltar a brilhar. Estou na torcida para a você dar a volta por cima”, finalizou.

O mais importante de tudo é vc acreditar em vc, esquece oq falam fora pq só falam coisas pra jogar a gente mais pro buraco. Vc é campeão olímpico, campeão e melhor jogador da América, ídolo de um clube, então esquece o que vem de fora e acredita mais em vc. pic.twitter.com/G39i8UeKAm — Thiago Neves (@thneves10) October 5, 2020

Essas coisas daqui a pouco mudam, vc eh Craque Luan!! Cabeça e coloca uma coisa na sua cabeça, TUDO PASSA irmão, o mais importante no futebol vc tem PERSONALIDADE, pode ter certeza q jaja vc vai voltar a Brilhar!! To na torcida pra vc dar a volta por cima!! — Thiago Neves (@thneves10) October 5, 2020

Luan e Thiago Neves têm um histórico de provocações entre eles. Quando o Cruzeiro, então time de Thiago, eliminou o Grêmio de Luan na semifinal da Copa do Brasil de 2017, Thiago soltou um “chupa, Grêmio” ao término da partida.

Getty

A resposta do atacante veio após a conquista da Conmebol Libertadores e do prêmio de melhor jogador da América naquele ano.

“Aqui é o Luan, do Grêmio, melhor jogador da Libertadores e queria falar ‘chupa, Thiago Neves, seu c**'”, disse o atacante em entrevista ao Desimpedidos.