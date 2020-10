Thiago Silva será o capitão da Seleção Brasileira contra o Peru

O técnico Tite vai apostar no rodízio da braçadeira de capitão para as Eliminatórias. Sem o lateral-direito Daniel Alves, capitão e jogador do São Paulo, a Seleção alterna a liderança entre os jogadores mais experientes.

Contra a Bolívia, na primeira rodada, o volante Casemiro foi o capitão. Agora, contra o Peru, na terça-feira, em Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias, Thiago Silva ficará com a braçadeira. O zagueiro foi o responsável pela função na Copa do Mundo de 2014, muito criticado à época.

Com 36 anos, o defensor assinou com o Chelsea recentemente, deixando o PSG após oito anos e 25 títulos conquistados. O jogador completou, no último jogo, 90 atuações pela Seleção Brasileira. Ele se tornou o 15º jogador que mais vestiu a Amarelinha, ao lado de Kaká.

A Seleção viaja na tarde desta segunda-feira para Lima, onde enfrenta o Peru, nessa terça-feira, às 21h (horário de Brasília), no estádio Nacional de Lima.