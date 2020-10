Thiago Wild é superado no quali do ATP da Sardenha, na Itália

Thiago Wild, número dois do país e 107 do mundo, foi eliminado, neste sábado, na estreia do qualifying para o ATP 250 da Sardenha, na Itália, último grande evento no saibro no ano com premiação de 271 mil euros.

O paranaense de Marechal Candido Rondon chegou a liderar por 6/4 2/0, mas levou a virada do convidado italiano Andrea Pellegrino, 296º colocado, por 4/6 4/6 6/3 6/2 após 2h31min de duração.

No terceiro set após começo equilibrado com games apertados e 2/2 no marcador, o brasileiro levou duas quebras seguidas.

Wild perdeu sua quinta partida consecutiva. Ele fez final no forte challenger de Aix-en-Provence, na França, onde caiu diante do alemão Oscar Otte e na sequência somou quatro derrotas em estreias no quali de Roland Garros, challengers de Biella, Parma e agora na Sardenha, todos eventos na Itália.

Seu próximo torneio será o challenger de Istambul, na Turquia.