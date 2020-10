Thiem bate Ruud e aguarda Wawrinka nas 8ªs em Roland Garros

Abrindo a programação da principal quadra do complexo de Roland garros, a Philippe-Chatrier, o austríaco Dominic Thiem, terceiro da ATP, confirmou seu favoritismo diante do jovem norueguês Casper Ruud, 25º, e está nas oitavas de final.

Dominante em quadra, Thiem precisou de 2h15 para fechar o placar em 6/4 6/3 6/1 tendo convertido cinco aces contra um do norueguês, que bateu 21 bolas vencedoras contra 32 do austríaco, que cometeu 28 erros não- forçados contra 37 de Ruud, que viu Thiem cometer as duas duplas-faltas da partida.

Ruud começou a partida buscando trabalhar dentro de quadra, para encurtar as bolas e assim quebrou o saque do austríaco no quarto game, com belo backhand cruzado, mas foi quebrado na sequência, pressionado e Thiem virou o placar para 5/3 e administrou.

Na segunda etapa, Thiem saiu quebrando, pressionando o norueguês, que encurralado atrás da linha de base, tentou improvisar e chegou a aplicar um belo lob de grand-willy (vídeo abaixo), mas seguiu pressionado e voltou a ser quebrado no nono game.

No terceiro set, Thiem buscou forçar o saque, trabalhar alongando as bolas e assim venceu cinco games em sequência com quebras no quarto e sexto game e avançou às oitavas de final.

Ali, aguarda pelo vencedor do duelo entre o suíço, campeão do torneio em 2015, Stan Wawrinka, e o local Hugo Gaston.

