Thiem passa sufoco com jovem francês, mas vence no 5º set em Roland Garros

Terceiro do mundo e finalista das duas últimas edições de Roland Garros, o austríaco Dominic Thiem foi levado ao limite neste domingo pelo jovem francês Hugo Gaston, de 20 anos, mas levou a melhor em batalha de cinco sets.

O campeão do US Open, seu primeiro título de Grand Slam, abriu 2 sets a 0 e viu o ímpeto do jovem rival 239 do mundo, marcando 3 sets a 2 com parciais de 6/4 6/4 5/7 3/6 6/3 após 3h32min de duração na quadra central Philippe Chatrier.

Thiem encara o argentino Diego Schwartzman, 14º colocado, e finalista do Masters 1000 de Roma, na Itália, que derrotou em sets diretos o italiano Lorenzo Sonego por 6/1 6/3 6/4 após 1h58min na quadra Suzanne Lenglen.

São oito jogos entre eles e seis vitórias de Thiem. Quatro jogos foram no saibro e somente uma vitória de Schwartzman ano passado em Buenos Aires, na Argentina.

O jogo

Gaston vinha de vitória em cinco sets contra Stan Wawrinka neste que era seu primeiro Grand Slam. E de cara mostrou que daria trabalho ao atual vice-campeão em Paris com boas deixadas e chegadas na rede, cortando o ritmo do rival. O jogo foi interrompido ainda no primeiro set pela chuva e retornou após pouco mais de 20 minutos para o fechamento do teto. Na volta Thiem foi mais firme e com uma quebra fechou por 6/4. O segundo set foi parecido, com 6/4 para o austríaco que confirmava o favoritismo com poucos sustos. Mas eis que empurrado pela torcida o baixinho local correu muito, colocou bolas em quadra, com muitos toques, variações e Thiem começou a cometer erros. Foi quebrado em momento decisivo no terceiro set e já no começo do quarto set se encontrou abaixo. O nervosismo bateu em Dominic que não conseguia concluir pontos fáceis na rede e se estressava em quadra. Gaston foi lutando e fechou por 6/3.

No quarto set o jogo foi game a game com Gaston confirmando e conseguindo algumas passadas e bons dropshots. Só que Thiem foi firme, conseguiu a quebra no oitavo game e sacou para a vitória em 5/3. Gaston achou lindas bolas e teve uma chance de quebra. Mas Dominic fez valer sua força, se salvou e sacou bem para fechar e esboçou alívio ao fim da partida.